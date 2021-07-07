Дзамбротта гордится сборной Италии
01:49
Посол Евро-2020 Джанлука Дзамбротта поздравил сборную Италии с победой над Испанией в 1/2 финала чемпионата Европы.
«Поздравляю мистера Роберто Манчини и всю «скуадру адзурру» с этим достижением. Мы сумели вытерпеть натиск и успешно провести игру с великолепной сборной Испании. Мы добились еще одного исторического результата. Мы все вами гордимся — вы заставили нас грезить о победах. Время — насладиться этим фантастическим успехом! Мы — в финале! «Уэмбли», жди нас снова!» — цитирует пресс-служба УЕФА Дзамбротту.
Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.
Азамат Мусагалиев
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024489--italy-vs-spain/
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