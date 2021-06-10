Дюпин рассказал, как футболисты сборной России проводят свободное время

Вратарь сборной России Юрий Дюпин рассказал об интерактивных мероприятиях внутри национальной команды, а также высказался о предстоящем Евро-2020 по футболу.

«Вчера вечером играли в квиз-викторину. Было несколько заданий. У нас была команда, которая называлась «безумцы»: четыре вратаря, Джика (Джикия), Ионов и еще один. Почти выиграли, но не ответили на последний вопрос. Кто выиграл? Тайна, но Дзюба проиграл! У нас была задача обойти его команду», — сказал Дюпин.

Дюпин выразил надежду, что матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге пройдут без проблем.

«Думаю, Евро в Питере пройдет хорошо, без проблем. Болельщики получат кучу положительных эмоций. Для меня подготовка проходила на нервах. Для меня — это первый большой турнир. Но потихоньку нервозность ушла, сейчас все хорошо. Надеемся на хороший результат», — добавил Дюпин.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Севастиан Терлецкий)