Дмитрий Песков отреагировал на решение УЕФА по форме сборной Украины

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение УЕФА по форме сборной Украины.

— Как можете оценить решение УЕФА удалить элемент формы с фразой «Героям слава», но оставить элемент карты?

— Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политик.

В четверг, 10 июня, в УЕФА в ответ на запрос «СЭ» сообщили, что от Украины потребовали убрать с комплекта формы сборной слоган «Героям слава!» на внутренней стороне футболки, при этом на внешней стороне разрешено оставить надпись «Слава Украине» и контуры Крыма.

Ранее в России сочли провокацией дизайн футболок сборной Украины: на них изображены контуры государства с полуостровом Крым, входящим в состав России с 2014 года, а также Донецкая и Луганская народные республики. Кроме этого, на воротничках размещены надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами и крайне правыми.

(Данил Алешин)