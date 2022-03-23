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Сегодня, 16:43

В УЕФА назвали крайний срок подачи заявки на проведение Евро-2028 и Евро-2032

Данил Алешин
Корреспондент
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В УЕФА назвали крайний срок подачи заявки на проведение чемпионата Европы в 2028 и 2032 годах.

«Крайний срок для объявления интереса [к турнирам] — 23 марта в 18.00 по центральноевропейскому времени (20.00 мск — прим. «СЭ»), и мы планируем подтвердить, какие ассоциации сделали это 5 апреля. А пока просим вас ознакомиться с нашим официальным сообщением о процессе подачи заявок на Евро-2028 и Евро-2032. На данном этапе у нас нет дальнейших комментариев», — сказали «СЭ» в пресс-службе организации.

Ранее член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин и генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщили, что Россия намерена подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.

Также известно, что совместную заявку на проведение Евро-2028 подали Великобритания и Ирландия.

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