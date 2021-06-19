Дешам — о безголевой серии Бензема: «Не думаю, что в его мастерстве могут быть сомнения»
Главный тренер сборной Франции Дидбе Дешма заявил, что его не беспокоит тот факт, что нападающий Карим Бензема пока не может отличиться на Евро-2020.
«Не думаю, что в мастерстве Бензема могут быть сомнения. Мы знаем,что он способен творить невероятные вещи, как и любой другой наш форвард. Просто ему не удается забивать, как он делал это в товарищеских матчах. Но у него большой опыт. Знаю, что он может его применить. Я в него верю, и он это знает», — приводит слова тренера сайт УЕФА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю