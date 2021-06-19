Главный тренер сборной Франции Дидбе Дешма заявил, что его не беспокоит тот факт, что нападающий Карим Бензема пока не может отличиться на Евро-2020.

«Не думаю, что в мастерстве Бензема могут быть сомнения. Мы знаем,что он способен творить невероятные вещи, как и любой другой наш форвард. Просто ему не удается забивать, как он делал это в товарищеских матчах. Но у него большой опыт. Знаю, что он может его применить. Я в него верю, и он это знает», — приводит слова тренера сайт УЕФА.