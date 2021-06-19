Сборная Португалии вышла вперед в матче Евро-2020 со сборной Германии. Отличился Криштиану Роналду. Игра проходит в Мюнхене (Германия).

Футболист забил на 15-й минуте. Для него это третий гол на турнире. Счет матча — 1:0 в пользу португальцев.

36-летний португалец — лучший бомбардир в истории Евро. В его активе 12 голов. По общему числу голов за сборную Роналду приблизился к мировому рекордсмену Али Даеи. На счету игрока 107 точных ударов, тогда как легенда иранского футбола за 13 лет отличился 109 раз.

Кроме того, Роналду упрочил лидерство по числу матчей на чемпионатах Европы, выйдя на поле в 23-й раз.