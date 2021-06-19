Португалия — Германия: Роналду открыл счет в матче и забил третий гол на Евро-2020
Сборная Португалии вышла вперед в матче Евро-2020 со сборной Германии. Отличился Криштиану Роналду. Игра проходит в Мюнхене (Германия).
Футболист забил на 15-й минуте. Для него это третий гол на турнире. Счет матча — 1:0 в пользу португальцев.
36-летний португалец — лучший бомбардир в истории Евро. В его активе 12 голов. По общему числу голов за сборную Роналду приблизился к мировому рекордсмену Али Даеи. На счету игрока 107 точных ударов, тогда как легенда иранского футбола за 13 лет отличился 109 раз.
Кроме того, Роналду упрочил лидерство по числу матчей на чемпионатах Европы, выйдя на поле в 23-й раз.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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