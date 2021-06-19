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Португалия — Германия: Роналду открыл счет в матче и забил третий гол на Евро-2020

19:13
19 июня. Мюнхен. Португалия — Германия. Криштиану Роналду забивает гол. Фото AFP
19 июня. Мюнхен. Португалия — Германия. Криштиану Роналду забивает гол. Фото AFP
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Сборная Португалии вышла вперед в матче Евро-2020 со сборной Германии. Отличился Криштиану Роналду. Игра проходит в Мюнхене (Германия).

Футболист забил на 15-й минуте. Для него это третий гол на турнире. Счет матча — 1:0 в пользу португальцев.

36-летний португалец — лучший бомбардир в истории Евро. В его активе 12 голов. По общему числу голов за сборную Роналду приблизился к мировому рекордсмену Али Даеи. На счету игрока 107 точных ударов, тогда как легенда иранского футбола за 13 лет отличился 109 раз.

Кроме того, Роналду упрочил лидерство по числу матчей на чемпионатах Европы, выйдя на поле в 23-й раз.

Португалия — Германия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия 1
Германия 2
Перерыв

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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