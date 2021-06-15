Зобнин: «Для меня в сборной каждый матч — как дерби по настрою и накалу»
Полузащитник сборной России и «Спартака» Роман Зобнин высказался о матче группы B Евро-2020 по футболу против сборной Финляндии, а также поделился мнением об игре защитника Андрея Семенова.
«Семенов? Андрей справляется. Теперь нужно выйти на следующий матч и играть хорошо, так, чтобы болельщики забыли то, что было до этого. Если команда победит Финляндию, то часть болельщиков уже забудет про Бельгию.
На самом деле, нет ничего удивительного в победе финнов в матче с Данией. На этом турнире собрались сильнейшие сборные. По статистике я видел, что Дания сильно превосходила, но Финляндия грамотно сыграла и забрала победу.
У меня нет ощущения, что завтра нас ждет дерби. Для меня в сборной каждый матч — как дерби по настрою и накалу. Нужно просто выходить и забирать свое. Набирать максимальное количество очков и двигаться дальше", — цитирует слова Зобнина официальный сайт УЕФА.
Встреча Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16.00 (мск).
Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе с 0 очков. Финляндия — вторая строчка и три балла.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026a-12865828114c-6315d2989747-1000--%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%81-%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC/?iv=true
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