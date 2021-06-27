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Де Йонг отметил, что сборной Нидерландов не хватило тактической подготовки

27 июня 2021, 23:39
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Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг прокомментировал поражение от Чехии (0:2) в 18 финала Евро-2020.

«Было ощущение, что мы устали, хотя я понятия не имею, почему же, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 27 июня. — Мы очень хотели выиграть — для многих ребят это был важнейший матч в карьере.

Дело не в том, что мы оказались не подготовленными тактически. Конечно же, никакой недооценки соперника у нас не было. Иногда такое случается: мы не смогли поймать свою игру».

Голы забивали Томаш Холеш и Патрик Шик. Нидерланды играли в меньшинстве с 55-й минуты после удаления Маттейса де Лигта.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024480--netherlands-vs-czech-republic/

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