Томаш Соучек: «Всегда говорю, что чехи – не индивидуалисты, у нас выстроена команда»

Полузащитник сборной Чехии Томаш Соучек поделился впечатлениями после матча против Нидерландов (2:0) в 1/8 финала Евро-2020.

«Горжусь, - цитирует Соучека сайт УЕФА 27 июня. - Много говорилось о том, что у нас в команде отличная атмосфера, «химия» и что это поможет далеко пройти, - сегодня мы все это доказали. Это огромный успех и, считаю, еще не конец. Мы счастливы оттого, что поверили в себя. И спасибо всем, кто тоже в это верил.

Всегда говорю: мы, чехи, - не индивидуалисты, у нас выстроена команда. И только затем эта команда создает в каждом из нас свою индивидуальность. Сегодня вот Томаш Холеш очень здорово отыграл. Мы гордимся им и нашей командой в целом».

Голы забивали Томаш Холеш и Патрик Шик. Нидерланды играли в меньшинстве с 55-й минуты после удаления Маттейса де Лигта.