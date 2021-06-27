Томаш Соучек: «Всегда говорю, что чехи – не индивидуалисты, у нас выстроена команда»
Полузащитник сборной Чехии Томаш Соучек поделился впечатлениями после матча против Нидерландов (2:0) в 1/8 финала Евро-2020.
«Горжусь, - цитирует Соучека сайт УЕФА 27 июня. - Много говорилось о том, что у нас в команде отличная атмосфера, «химия» и что это поможет далеко пройти, - сегодня мы все это доказали. Это огромный успех и, считаю, еще не конец. Мы счастливы оттого, что поверили в себя. И спасибо всем, кто тоже в это верил.
Всегда говорю: мы, чехи, - не индивидуалисты, у нас выстроена команда. И только затем эта команда создает в каждом из нас свою индивидуальность. Сегодня вот Томаш Холеш очень здорово отыграл. Мы гордимся им и нашей командой в целом».
Голы забивали Томаш Холеш и Патрик Шик. Нидерланды играли в меньшинстве с 55-й минуты после удаления Маттейса де Лигта.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024480--netherlands-vs-czech-republic/
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