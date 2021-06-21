Де Бур высказался о победе Нидерландов в матче с Македонией на Евро-2020

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал победу команды над Северной Македонией (3:0) в матче Евро-2020.

«Я думаю, что у нас было несколько отличных и плохих моментов во время игры. Считаю, что в первом тайме мы были небрежны. Говорили об этом в перерыве.

Сказал своим игрокам, что нам необходимо улучшить. Нужно было сосредоточиться, следить за защитниками и убедиться, что все в порядке», — приводит слова де Бура официальный сайт УЕФА.

Нидерланды заработали 9 очков и заняли первое место в группе С. Македонцы не смогли набрать очков на турнире.