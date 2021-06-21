Де Бур высказался о победе Нидерландов в матче с Македонией на Евро-2020
22:55
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал победу команды над Северной Македонией (3:0) в матче Евро-2020.
«Я думаю, что у нас было несколько отличных и плохих моментов во время игры. Считаю, что в первом тайме мы были небрежны. Говорили об этом в перерыве.
Сказал своим игрокам, что нам необходимо улучшить. Нужно было сосредоточиться, следить за защитниками и убедиться, что все в порядке», — приводит слова де Бура официальный сайт УЕФА.
Нидерланды заработали 9 очков и заняли первое место в группе С. Македонцы не смогли набрать очков на турнире.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024445--north-macedonia-vs-netherlands/
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