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Де Бур высказался о победе Нидерландов в матче с Македонией на Евро-2020

22:55
Франк де Бур. Фото Reuters
Франк де Бур. Фото Reuters
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Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал победу команды над Северной Македонией (3:0) в матче Евро-2020.

«Я думаю, что у нас было несколько отличных и плохих моментов во время игры. Считаю, что в первом тайме мы были небрежны. Говорили об этом в перерыве.

Сказал своим игрокам, что нам необходимо улучшить. Нужно было сосредоточиться, следить за защитниками и убедиться, что все в порядке», — приводит слова де Бура официальный сайт УЕФА.

Нидерланды заработали 9 очков и заняли первое место в группе С. Македонцы не смогли набрать очков на турнире.

 

Македония - Нидерланды

 

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024445--north-macedonia-vs-netherlands/

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