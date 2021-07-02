Де Брейне сыграет в стартовом составе сборной Бельгии против Италии
03:54
Полузащитник Кевин де Брейне сможет помочь сборной Бельгии в 1/4 финала Евро-2020. Как сообщает Sky Sports, игрок «Манчестер Сити» выйдет на матч против Италии в стартовом составе.
Де Брейне травмировался в начале второго тайма матч 1/8 финала против Португалии.
Матч Бельгия — Италия состоится в пятницу, 2 июля. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
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