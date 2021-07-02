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Де Брейне сыграет в стартовом составе сборной Бельгии против Италии

03:54
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Полузащитник Кевин де Брейне сможет помочь сборной Бельгии в 1/4 финала Евро-2020. Как сообщает Sky Sports, игрок «Манчестер Сити» выйдет на матч против Италии в стартовом составе.

Де Брейне травмировался в начале второго тайма матч 1/8 финала против Португалии.

Матч Бельгия — Италия состоится в пятницу, 2 июля. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля