Де Брейне сыграет в стартовом составе сборной Бельгии против Италии

Полузащитник Кевин де Брейне сможет помочь сборной Бельгии в 1/4 финала Евро-2020. Как сообщает Sky Sports, игрок «Манчестер Сити» выйдет на матч против Италии в стартовом составе.

Де Брейне травмировался в начале второго тайма матч 1/8 финала против Португалии.

Матч Бельгия — Италия состоится в пятницу, 2 июля. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.