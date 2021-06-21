Что решается в группе Украины и Австрии в последнем туре Евро
11:35
Сегодня, 21 июня, состоятся заключительные матчи группового турнира чемпионата Европы-2020 в группе С.
Сборная Украины сыграет против Австрии, а Нидерланды — с Северной Македонией, обе встречи начнутся в 19.00 по московскому времени.
Нидерланды уже обеспечили себе первое место и выход в плей-офф, Македония лишилась шансов подняться выше четвертого места. Украина займет вторую позицию в случае победы над Австрией или ничьей, Австрия — если обыграет украинцев.
При этом команда со второго места точно сыграет в 1/8 финала с Италией. Если Австрия займет третье место с 4 очками, то, скорее всего, попадет в плей-офф, а если с 3 очками (то же касается Украины) — все будет зависеть от результатов матчей в других группах.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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