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Что решается в группе Украины и Австрии в последнем туре Евро

11:35
Сборная Украины сыграет против Австрии на Евро-2020. Фото instagram.com/uafukraine
Сборная Украины сыграет против Австрии на Евро-2020. Фото instagram.com/uafukraine
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Сегодня, 21 июня, состоятся заключительные матчи группового турнира чемпионата Европы-2020 в группе С.

Сборная Украины сыграет против Австрии, а Нидерланды — с Северной Македонией, обе встречи начнутся в 19.00 по московскому времени.

Нидерланды уже обеспечили себе первое место и выход в плей-офф, Македония лишилась шансов подняться выше четвертого места. Украина займет вторую позицию в случае победы над Австрией или ничьей, Австрия — если обыграет украинцев.

При этом команда со второго места точно сыграет в 1/8 финала с Италией. Если Австрия займет третье место с 4 очками, то, скорее всего, попадет в плей-офф, а если с 3 очками (то же касается Украины) — все будет зависеть от результатов матчей в других группах.

Македония — Голландия
Украина — Австрия

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