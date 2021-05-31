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Черчесов рассказал, сыграют ли Фернандес, Самошников и Черышев против Польши

20:19
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, сыграют ли в товарищеском матче со сборной Польши Марио Фернандес, Илья Самошников и Денис Черышев.

— Фернандес, Черышев, Самошников — сыграют ли они против Польши?

— К Евро Марио будет полностью готов. Когда есть небольшая травма и есть вероятность ее усугубить, то мы принимаем решения относительно тренировок. Вчера вечером Самошников пожаловался на боль, будем смотреть на его состояние и дальше примем решение. Также завтра не сыграет Денис Черышев.

Матч Польша — Россия состоится 1 июня. Начало в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал РЕН ТВ.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры