Черчесов рассказал, сыграют ли Фернандес, Самошников и Черышев против Польши
20:19
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, сыграют ли в товарищеском матче со сборной Польши Марио Фернандес, Илья Самошников и Денис Черышев.
— Фернандес, Черышев, Самошников — сыграют ли они против Польши?
— К Евро Марио будет полностью готов. Когда есть небольшая травма и есть вероятность ее усугубить, то мы принимаем решения относительно тренировок. Вчера вечером Самошников пожаловался на боль, будем смотреть на его состояние и дальше примем решение. Также завтра не сыграет Денис Черышев.
Матч Польша — Россия состоится 1 июня. Начало в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал РЕН ТВ.
(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)
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