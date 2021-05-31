Черчесов рассказал про основную схему сборной России
20:11
Главный тренер сборной России перед товарищеским матчем со сборной Польши ответил на вопрос об основной схеме команды.
— В двух последних матчах сборная играла в три центральных защитника, до этого в четыре в линию. Какая схема у нашей команды основная?
— Основная та, которую мы используем в игре. Мы смотрим на соперника, отталкиваемся от него, смотрим на состояние наших игроков, уже потом выбираем ту схему, по которой будем играть.
Матч Польша — Россия состоится 1 июня. Начало в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал РЕН ТВ.
(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)
Опрос
проголосовало: 31642Все опросы
Кого не хватает в расширенном составе из 30 игроков сборной России на Евро-2020?
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю