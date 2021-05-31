Черчесов рассказал про основную схему сборной России

Главный тренер сборной России перед товарищеским матчем со сборной Польши ответил на вопрос об основной схеме команды.

— В двух последних матчах сборная играла в три центральных защитника, до этого в четыре в линию. Какая схема у нашей команды основная?

— Основная та, которую мы используем в игре. Мы смотрим на соперника, отталкиваемся от него, смотрим на состояние наших игроков, уже потом выбираем ту схему, по которой будем играть.

Матч Польша — Россия состоится 1 июня. Начало в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал РЕН ТВ.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)