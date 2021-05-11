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Черчесов объяснил отсутствие Смолова в расширенном составе сборной

17:31
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему нападающий «Локомотива» Федор Смолов был включен лишь в резервный список сборной России на чемпионат Европы.

Федор Смолов.«Было бы неправильно, если бы Смолов вытеснил из сборной Заболотного». Юран — о составе на Евро-2020

«Мы видим теми же глазами, что и вы, — сказал Черчесов. — Во втором круге он забил несколько хороших голов. В последних играх он выглядел уже не так ярко. У нас в нападении три игрока — Дзюба, Заболотный, Соболев. Они также играют в чемпионате России, также забивают, приносят пользу своим командам. Самое главное, что они все время были у нас в обойме, и мы не хотим ничего менять. Я слышал, что это однотипные футболисты, но это абсолютно разные футболисты, хоть рост у них примерно одинаковый. Они выполняют разные функции. Поэтому мы решили остановиться на них, а Федя включен в резервный список. Надеемся, что все будут готовы, но если что-то случится, он к нам присоединится. Тем более, что у нас есть Ионов, Черышев, Мостовой, Жемалетдинов, которые могут сыграть на позиции второго нападающего».

(Олег Кошелев)

Станислав Черчесов и&nbsp;Илья Кутепов.

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