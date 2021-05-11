Marca: Ляпорт выступит за сборную Испании на Евро-2020

Французский защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт на Евро-2020 будет выступать за сборную Испании, сообщает 11 мая Marca. Ожидается, что главный тренер испанцев Луис Энрике внесет его в заявку на турнир.

26-летний футболист начинал карьеру в Испании, выступая за «Басконию» и «Атлетик». Он провел 19 матчей за молодежную сборную Франции и забил один мяч. За первую сборную Франции он не выступал. Всего футболист провел 51 матч за французские сборные разных возрастных категорий.