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Иностранные болельщики смогут въехать в Россию на матчи Евро-2020 без виз

17:06
&quot;Газпром Арена&quot;. Фото ФК «Зенит»
&amp;quot;Газпром Арена&amp;quot;. Фото ФК «Зенит»
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Иностранные болельщики смогут въехать в Россию на матчи чемпионата Европы по футболу без виз при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сообщили в оргкомитете турнира.

«В нынешних непростых условиях перемещение людей серьезно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола, — цитирует генерального директора российской части оргкомитета турнира Алексея Сорокина ТАСС 20 мая. — При этом очень важно понимать, что мы намерены провести максимально безопасный турнир — разрешение на въезд в Россию не отменяет правила и меры, которые нужно соблюдать на территории России: в частности, отрицательный ПЦР-тест и прочее».

Находиться на территории России приехавшие на Евро болельщики смогут до 12 июля. Матчи российской части турнира пройдут в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

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