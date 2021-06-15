Черчесов рассказал, как сборная России готовилась к матчу с Финляндией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к матчу группы B Евро-2020 против Финляндии.

— Тактика на игру с финнами? Мы готовимся и к турниру, и к каждому матчу по отдельности. Была тактическая тренировка, несколько вариантов наигрывали. Говорить об этом не буду. Не сработала связка Дзюба — Головин. Но это был непростой матч. Тем более в начале игры выбыли два футболиста — Жирков и Кузяев. Когда по ходу матча какие-то вещи ломаются, то это уже к нам вопрос. В этот раз случилось так. Некоторые моменты, которые мы изначально планировали, не получились, — сказал Черчесов.

12 июня сборная России уступила Бельгии (0:3) в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16.00 (мск).