В среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове состоится матч чемпионата Европы по футболу между сборными Финляндии и России. Начало встречи — в 16:00 мск.

В первом туре 12 июня российская команда в Санкт-Петербурге уступила в матче группе B Бельгии со счетом 0:3, а финская сборная в Копенгагене одержала победу над командой Дании — 1:0.

15 июня стало известно, что защитник сборной России Юрий Жирков покинул расположение команды из-за травмы мышцы бедра. Данное решение тренерского штаба Станислава Черчесова было принято с учетом тяжести повреждения 37-летнего игрока.

Матч в прямом эфире на российском телевидении покажет Первый канал. Начало трансляции на сайте и ТВ — в 15:45 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Финляндия — Россия.