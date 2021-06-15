Финляндия — Россия: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию
В первом туре 12 июня российская команда в Санкт-Петербурге уступила в матче группе B Бельгии со счетом 0:3, а финская сборная в Копенгагене одержала победу над командой Дании — 1:0.
15 июня стало известно, что защитник сборной России Юрий Жирков покинул расположение команды из-за травмы мышцы бедра. Данное решение тренерского штаба Станислава Черчесова было принято с учетом тяжести повреждения 37-летнего игрока.
Матч в прямом эфире на российском телевидении покажет Первый канал. Начало трансляции на сайте и ТВ — в 15:45 мск.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Финляндия — Россия.
Турнирный расклад группы B Евро-2020, оценка шансов сборной России на выход в плей-офф — на этой странице.
Полное расписание матчей чемпионата Европы — по ссылке.
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