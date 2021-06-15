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Финляндия — Россия: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию

18:25
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове состоится матч чемпионата Европы по футболу между сборными Финляндии и России. Начало встречи — в 16:00 мск.

В первом туре 12 июня российская команда в Санкт-Петербурге уступила в матче группе B Бельгии со счетом 0:3, а финская сборная в Копенгагене одержала победу над командой Дании — 1:0.

15 июня стало известно, что защитник сборной России Юрий Жирков покинул расположение команды из-за травмы мышцы бедра. Данное решение тренерского штаба Станислава Черчесова было принято с учетом тяжести повреждения 37-летнего игрока.

Матч в прямом эфире на российском телевидении покажет Первый канал. Начало трансляции на сайте и ТВ — в 15:45 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Финляндия — Россия.

Турнирный расклад группы B Евро-2020, оценка шансов сборной России на выход в плей-офф — на этой странице.

Полное расписание матчей чемпионата Европы — по ссылке.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Руслан Абушкин все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи