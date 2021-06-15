Около 3 тысяч болельщиков сборной Финляндии посетят матч против России в Санкт-Петербурге

16 июня, в среду, сборная России в Санкт-Петербурге сыграет против Финляндии в матче группы B Евро-2020 по футболу. Матч посетят около 2 500 — 3 000 финских болельщиков.

«По нашим оценкам, на матче будет около 2,5-3 тыс. болельщиков из Финляндии. Есть некоторые проблемы с возможностью въезда в Россию, особенно у людей, которые уже болели коронавирусом и которым необходимо получить отрицательный результат теста. На границе это занимает больше времени, потому что даже при отрицательном результате теста на коронавирус нужно снова сделать тест на границе. В остальном с российскими пограничниками вроде бы все в порядке», — цитирует ТАСС сообщение Ассоциации болельщиков сборной Финляндии.

12 июня сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия выиграла у Дании (1:0).

Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе с 0 очков. Финляндия — вторая строчка и три балла.