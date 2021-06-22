Чехия — Англия: стартовые составы, Крал начнет матч в запасе
20:38
Стали известны стартовые составы сборных Чехии и Англии на матч группы D Евро-2020 по футболу, сообщает официальный сайт УЕФА. Встреча начнется в 22.00 (мск) и пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Хавбек чешской команды и «Спартака» Алекс Крал остался в запасе своей команды.
Стартовый состав Чехии: Вацлик — Челустка, Цоуфал, Калас, Дарида, Голеш, Шик, Масопуст, Янкто, Соучек, Боржил.
Запасные: Мандоус, Коубек, Кадержабек, Брабец, Барак, Крменчик, Шевчик, Гложек, Выдра, Крал, Матею, Пекгарт.
Стартовый состав Англии: Пикфорд — Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Грилиш, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Сака.
Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Хендерсон, Рэшфорд, Триппьер, Мингс, Коди, Санчо, Калверт-Льюин, Уайт, Джеймс, Беллингем.
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