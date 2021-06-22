Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Чехия — Англия: стартовые составы, Крал начнет матч в запасе

20:38
Алекс Крал. Фото Reuters
Алекс Крал. Фото Reuters
Теги:

Стали известны стартовые составы сборных Чехии и Англии на матч группы D Евро-2020 по футболу, сообщает официальный сайт УЕФА. Встреча начнется в 22.00 (мск) и пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Хавбек чешской команды и «Спартака» Алекс Крал остался в запасе своей команды.

Стартовый состав Чехии: Вацлик — Челустка, Цоуфал, Калас, Дарида, Голеш, Шик, Масопуст, Янкто, Соучек, Боржил.

Запасные: Мандоус, Коубек, Кадержабек, Брабец, Барак, Крменчик, Шевчик, Гложек, Выдра, Крал, Матею, Пекгарт.

Стартовый состав Англии: Пикфорд — Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Грилиш, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Сака.

Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Хендерсон, Рэшфорд, Триппьер, Мингс, Коди, Санчо, Калверт-Льюин, Уайт, Джеймс, Беллингем.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Чехия — Англия.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 56469
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Разгромы от Бельгии и Дании — это не только Черчесов, Семенов и Зобнин, а весь наш футбол. Рабинер — о сборной России на Евро-2020
Сальморехо — пошаговый рецепт с фото
Подросток убил мать, отца, бабушку и сестру и закопал их в подвале
Названы 15 требующих обращения к врачу признаков рака

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Баюшкин все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи