Часть болельщиков освистала сборную Англии за преклонение колена перед матчем с Хорватией

Болельщики на трибунах «Уэмбли» по-разному отреагировали на акцию в поддержку движения против расизма от сборной Англии перед матчем Евро-2020 с Хорватией, сообщает Sky Sports.

Указано, что часть зрителей освистала игроков, вставших на одно колено. После этого большая часть болельщиков встретила акцию аплодисментами. Сборная Хорватии ранее объявила, что не планирует становиться на колено перед играми.

12 июня болельщики сборной России освистали сборную Бельгии в Санкт-Петербурге за аналогичную акцию. Бельгийцы выиграли матч со счетом 3:0.