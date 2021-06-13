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Часть болельщиков освистала сборную Англии за преклонение колена перед матчем с Хорватией

16:26
Защитник сборной Англии Кайл Уокер перед матчем. Фото Twitter
Защитник сборной Англии Кайл Уокер перед матчем. Фото Twitter
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Болельщики на трибунах «Уэмбли» по-разному отреагировали на акцию в поддержку движения против расизма от сборной Англии перед матчем Евро-2020 с Хорватией, сообщает Sky Sports.

Указано, что часть зрителей освистала игроков, вставших на одно колено. После этого большая часть болельщиков встретила акцию аплодисментами. Сборная Хорватии ранее объявила, что не планирует становиться на колено перед играми.

12 июня болельщики сборной России освистали сборную Бельгии в Санкт-Петербурге за аналогичную акцию. Бельгийцы выиграли матч со счетом 3:0.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Хорватия 0
1-й тайм

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

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