Тотти: «У России потрясающие игроки и хорошая команда»
Бывший полузащитник сборной Италии и «Ромы» Франческо Тотти приехал в Россию и планирует посмотреть матчи Евро-2020 в Петербурге. В интервью «РБ Спорт» он ответил на несколько вопросов.
— Когда сборная России будет так же хороша, как сборная Италии в стартовом матче Евро с Турцией?
— Это не от меня зависит. У России есть потрясающие игроки и хорошая команда. Но все решается на поле, так что...
— Миранчук и Кокорин — когда они станут заметны в Серии А?
— Они уже заметны. О них говорят. Рано или поздно они будут играть. Играть постоянно.
— Увидитесь в Москве с бывшим партнером по «Роме» Дмитрием Аленичевым?
— Да. Вообще с бывшими игроками «Ромы» мы иногда встречаемся. Со всеми остались в хороших отношениях.
— Кто, по-вашему, сыграет в финале Евро?
— Думаю, в финале будет Франция. И, очень надеюсь, Италия.
В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Заключительный матч группового турнира команда Станислава Черчесова проведет 21 июня против Дании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/franchesko-totti-u-rossii-potryasayushhie-igroki-i-horoshaya-komanda-no/
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