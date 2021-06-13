Тотти: «У России потрясающие игроки и хорошая команда»

Бывший полузащитник сборной Италии и «Ромы» Франческо Тотти приехал в Россию и планирует посмотреть матчи Евро-2020 в Петербурге. В интервью «РБ Спорт» он ответил на несколько вопросов.

— Когда сборная России будет так же хороша, как сборная Италии в стартовом матче Евро с Турцией?

— Это не от меня зависит. У России есть потрясающие игроки и хорошая команда. Но все решается на поле, так что...

— Миранчук и Кокорин — когда они станут заметны в Серии А?

— Они уже заметны. О них говорят. Рано или поздно они будут играть. Играть постоянно.

— Увидитесь в Москве с бывшим партнером по «Роме» Дмитрием Аленичевым?

— Да. Вообще с бывшими игроками «Ромы» мы иногда встречаемся. Со всеми остались в хороших отношениях.

— Кто, по-вашему, сыграет в финале Евро?

— Думаю, в финале будет Франция. И, очень надеюсь, Италия.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Заключительный матч группового турнира команда Станислава Черчесова проведет 21 июня против Дании.