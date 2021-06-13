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Тотти: «У России потрясающие игроки и хорошая команда»

16:21
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Бывший полузащитник сборной Италии и «Ромы» Франческо Тотти приехал в Россию и планирует посмотреть матчи Евро-2020 в Петербурге. В интервью «РБ Спорт» он ответил на несколько вопросов.

— Когда сборная России будет так же хороша, как сборная Италии в стартовом матче Евро с Турцией?

— Это не от меня зависит. У России есть потрясающие игроки и хорошая команда. Но все решается на поле, так что...

— Миранчук и Кокорин — когда они станут заметны в Серии А?

— Они уже заметны. О них говорят. Рано или поздно они будут играть. Играть постоянно.

— Увидитесь в Москве с бывшим партнером по «Роме» Дмитрием Аленичевым?

— Да. Вообще с бывшими игроками «Ромы» мы иногда встречаемся. Со всеми остались в хороших отношениях.

— Кто, по-вашему, сыграет в финале Евро?

— Думаю, в финале будет Франция. И, очень надеюсь, Италия.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Заключительный матч группового турнира команда Станислава Черчесова проведет 21 июня против Дании.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Хорватия 0
1-й тайм

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/franchesko-totti-u-rossii-potryasayushhie-igroki-i-horoshaya-komanda-no/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи