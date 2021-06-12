Футбольная ассоциации Англии попросила болельщиков не протестовать против преклонения коленей
Футбольная ассоциации Англии выступила с обращением к болельщикам команды перед стартом английской сборной на Евро-2020.
«Как и обговаривалось заранее, футболисты будут преклонять колено пред каждым матчем. Таким образом они выражают мирный протест против дискриминация, несправедливости и неравенства. Это важно для каждого футболиста и является выражением общего мнения. Просим уважать их позицию и мнение. Объединимся вместе против дискриминации», — говорится в сообщении.
На групповом этапе сборная Англии сыграет с командами Хорватии (13 июня), Шотландии (18 июня) и Чехии (22 июня).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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