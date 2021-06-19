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Бывший футболист «Зенита» назвал дискриминацией решение не пускать российских болельщиков в Данию

12:15
Болельщики сборной России. Фото Reuters
Болельщики сборной России. Фото Reuters
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Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко высказался о решении правительства Дании не пускать в страну российских болельщиков.

«Вот как сейчас Дания? Всех пускает, а Россию не пускает, это же какой-то политический момент. В любом случае, это дискриминация однозначно. Ну а как, если людей русских не пускают? Но, с другой стороны, это их право, это их страна. Будем лояльнее смотреть на все эти моменты, а по большому счету — мы прекрасно понимаем, что здесь есть какой-то политический момент однозначно. Неприятно, конечно, со стороны датчан это в сложившейся ситуации. Хотя я посмотрел, не видел ни на одном стадионе, чтобы были какие-то проблемы. Да, с Эриксеном был эпизод, стаканы кидали в Куртуа. Это есть в любом случае, в каждом городе какие-то люди, которые неправильно себя ведут», — приводит «Газета.ru» слова Деменко.

Эксперт отметил, что не считает решение датчан связанным с поведением российских болельщиков в Марселе во время Евро-2016.

«Я думаю, что вряд ли, конечно. Такая у них позиция, не знаю, почему. Они говорят, что из-за эпидемиологической ситуации, но мы видим, что они сами себя обманывают в этой ситуации. Получается, что европейцы могут заезжать, а граждане России не могут. Но пусть это останется на их совести, я не думаю, что о них надо много говорить. Надо смотреть футбол, наслаждаться, а все политическое пусть остается там», — добавил Деменко.

1 июня стало известно, что власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене. Отметим, что 21 июня Дания в своей столице сыграет против сборной России в рамках третьего тура группового турнира чемпионата Европы. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/19/n_16126694.shtml

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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