Бывший футболист «Зенита» назвал дискриминацией решение не пускать российских болельщиков в Данию

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко высказался о решении правительства Дании не пускать в страну российских болельщиков.

«Вот как сейчас Дания? Всех пускает, а Россию не пускает, это же какой-то политический момент. В любом случае, это дискриминация однозначно. Ну а как, если людей русских не пускают? Но, с другой стороны, это их право, это их страна. Будем лояльнее смотреть на все эти моменты, а по большому счету — мы прекрасно понимаем, что здесь есть какой-то политический момент однозначно. Неприятно, конечно, со стороны датчан это в сложившейся ситуации. Хотя я посмотрел, не видел ни на одном стадионе, чтобы были какие-то проблемы. Да, с Эриксеном был эпизод, стаканы кидали в Куртуа. Это есть в любом случае, в каждом городе какие-то люди, которые неправильно себя ведут», — приводит «Газета.ru» слова Деменко.

Эксперт отметил, что не считает решение датчан связанным с поведением российских болельщиков в Марселе во время Евро-2016.

«Я думаю, что вряд ли, конечно. Такая у них позиция, не знаю, почему. Они говорят, что из-за эпидемиологической ситуации, но мы видим, что они сами себя обманывают в этой ситуации. Получается, что европейцы могут заезжать, а граждане России не могут. Но пусть это останется на их совести, я не думаю, что о них надо много говорить. Надо смотреть футбол, наслаждаться, а все политическое пусть остается там», — добавил Деменко.

1 июня стало известно, что власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене. Отметим, что 21 июня Дания в своей столице сыграет против сборной России в рамках третьего тура группового турнира чемпионата Европы. Начало встречи — в 22.00 (мск).