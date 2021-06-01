Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев отправил генеральному директору УЕФА Мартину Каллену письмо, в котором выразил обеспокоенность этим решением.

Письмо генерального секретаря РФС Александра Алаева. Фото «СЭ»

«Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» крайне обеспокоена ситуацией вокруг невозможности допуска болельщиков сборной России на игру группового этапа Евро-2020 в Дании, которые приобрели билеты на матч.

Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч предложить механизм решения проблемы", — говорится в письме Алаева в УЕФА.

Ранее Совет ЕС ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы Союза. Согласно ним разрешено пускать в ЕС всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — в число одобренных не входят.

При этом согласно Постановлению правительства РФ иностранные болельщики смогут посетить матчи в Санкт-Петербурге при наличии Fan ID и отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Чемпионат Европы состоится в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Копенгаген должен принять три встречи группы B, в частности матч сборных России и Дании, а также одну игру 1/8 финала.