Футболисты сборной Испании в дополнительное время победили команду Хорватии со счетом 5:3 в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. В дополнительное время испанцы забили еще два гола.

Матч стал самым результативным на текущем турнире.

Лучшим игроком встречи был назван капитан сборной Испании Серхио Бускетс.

В четвертьфинале испанцы сыграют с победителем матча между французами и швейцарцами, который пройдет позднее во вторник.