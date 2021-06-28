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Бускетс выбран лучшим игроком матча Хорватия — Испания

21:48
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Футболисты сборной Испании в дополнительное время победили команду Хорватии со счетом 5:3 в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. В дополнительное время испанцы забили еще два гола.

Матч стал самым результативным на текущем турнире.

Лучшим игроком встречи был назван капитан сборной Испании Серхио Бускетс.

В четвертьфинале испанцы сыграют с победителем матча между французами и швейцарцами, который пройдет позднее во вторник.

Хорватия — Испания

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Иван Шитик все материалы автора
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