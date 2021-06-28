Бускетс выбран лучшим игроком матча Хорватия — Испания
21:48
Футболисты сборной Испании в дополнительное время победили команду Хорватии со счетом 5:3 в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. В дополнительное время испанцы забили еще два гола.
Матч стал самым результативным на текущем турнире.
Лучшим игроком встречи был назван капитан сборной Испании Серхио Бускетс.
В четвертьфинале испанцы сыграют с победителем матча между французами и швейцарцами, который пройдет позднее во вторник.
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