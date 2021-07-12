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Булыкин назвал причину поражения сборной Англии в финале Евро-2020

16:18
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча Италия — Англия (1:1, по пенальти — 3:2) в финале Евро-2020.

«Финал понравился, англичане хотели сделать его скучным, но итальянцы сделали его очень эмоциональным.

План англичан был только в том, чтобы забить и сесть в оборону. Мы это и увидели, потому что могли продолжить дальше играть в своем стиле англичане, но предпочли удерживать счет, если это можно так назвать, и за это, думаю, поплатились.

Был момент, когда можно было поставить пенальти на Стерлинге, но арбитр не решился после его падения с датчанами. Хотя тут пенальти был намного более явным, чем в том матче. Не знаю, как там ВАР и судьи оценивают, но что был пенальти, видно было невооруженным взглядом», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Сборная Италии выиграла Евро во второй раз в своей истории.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/12/n_16234304.shtml

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года