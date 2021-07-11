Италия установила рекорд по количеству голов на крупных международных турнирах
Сборная Италии установила рекорд по количеству голов на крупных международных турнирах.
Гол Леонардо Бонуччи в финале Евро-2020 против Англии стал 13-м для итальянцев на этом европейском первенстве. Италия никогда не забивала такое количество мячей на отдельно взятых чемпионатах мира и Европы.
13 — Italy have scored 13 goals in the current tournament, the highest tally for the Azzurri in a single edition between European Championship and World Cup. Gun.#ItaliaInghilterra #Euro2020Final #EURO2020 #ITAENG pic.twitter.com/8oTnjp7Tes— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 11, 2021
На момент публикации новости идет 76-я минута финала Евро-2020 Италия — Англия, счет — 1:1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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