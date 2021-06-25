Бонуччи: «Австрию мы уважаем, но должны сыграть в свой футбол»
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Австрии.
«Мы с огромным уважением относимся к Австрии. У них есть свежесть и класс, чтобы провести великолепный матч. Мы тоже уверены в себе, но необходимо сохранять предельную сосредоточенность. Завтра надо очень внимательно отнестись к деталям.
Австрию мы уважаем, но должны сыграть в свой футбол. Австрия сильнее тех трех команд, с которыми мы уже встречались. У них немецкая игровая манера, агрессивность, контратаки, высокий темп, прессинг впереди. Они на голову выше.
Мы никогда не говорили, что сильнее кого-то. Мы уверены в правильности пути, который выбрал наш тренер, и результаты это подтверждают. Но если мы сбавим к себе требования и не будем отдаваться борьбе целиком, то превратимся в обычную сборную. Главное — это командный дух», — приводит слова Бонуччи официальный сайт УЕФА.
Матч Италия — Австрия состоится 26 июня в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024477--italy-vs-austria/
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