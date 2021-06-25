УЕФА уберет бутылки с пивом с пресс-конференций Евро, если футболисты-мусульмане сделают на это запрос
УЕФА уберет бутылки пива с пресс-конференций Евро-2020, если футболисты-мусульмане об этом попросят.
«Мы будем спрашивать у футболистов-мусульман, возражают ли они против бутылок с пивом, которые стоят на столах во время пресс-конференций», — приводит слова представителя УЕФА Barrons.
Также сообщается, что производитель пива, являющийся спонсором Евро-2020, не возражает против такого подхода. Это связано с тем, что организаторы не хотят повторения случая, когда полузащитник сборной Франции Поль Погба убрал бутылку пива со стола на пресс-конференции после матча с Германией (1:0), так как является мусульманином.
Представитель компании, комментируя эпизод с участием Погба, заявил, что они далеки от пропаганды употребления алкоголя, а безалкогольное пиво позволяет сократить количество потребляемого алкоголя.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.barrons.com/news/no-beer-at-muslim-players-press-conferences-at-euro-2020-01624643707?tesla=y
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