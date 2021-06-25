УЕФА уберет бутылки с пивом с пресс-конференций Евро, если футболисты-мусульмане сделают на это запрос

УЕФА уберет бутылки пива с пресс-конференций Евро-2020, если футболисты-мусульмане об этом попросят.

«Мы будем спрашивать у футболистов-мусульман, возражают ли они против бутылок с пивом, которые стоят на столах во время пресс-конференций», — приводит слова представителя УЕФА Barrons.

Также сообщается, что производитель пива, являющийся спонсором Евро-2020, не возражает против такого подхода. Это связано с тем, что организаторы не хотят повторения случая, когда полузащитник сборной Франции Поль Погба убрал бутылку пива со стола на пресс-конференции после матча с Германией (1:0), так как является мусульманином.

Представитель компании, комментируя эпизод с участием Погба, заявил, что они далеки от пропаганды употребления алкоголя, а безалкогольное пиво позволяет сократить количество потребляемого алкоголя.