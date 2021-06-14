Форвард сборной Голландии Вегхорст прокомментировал победу в матче Евро против Украины
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Форвард сборной Голландии Ваут Вегхорст подвел итоги матча Евро-2020 против Украины (3:2).
«В первом тайме у меня было очень мало пространства, но я продолжал ждать шанса, который обязательно придет. Когда это произошло, я сделал то, что умею. В этом плане я очень счастлив. Может быть, мы были слишком пассивны, когда они забили свой первый гол, и потом мы пропустили после штрафного. Мы не должны допускать этого. Но в итоге мы вышли на первое место, и это главное», — приводит слова Вегхорста официальный сайт УЕФА.
После первого тура Австрия и Голландия имеют по 3 очка и занимают 1-2 места в группе. Украинцы и македонцы не набрали очков.
В следующем туре 17 июня Украина сыграет с Македонией, Голландия встретится с Австрией.
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