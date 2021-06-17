Бэйл обратился к сборной после матча: фото напомнило огненный спич Дзюбы
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Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл после матча с Турцией (2:0) обратился к команде. Валлийцы после этой игры имеют четыре очка и идут вторыми в группе А. Сборная Италии набрала шесть очков и досрочно вышла в плей-офф. У турок ноль очков и последнее место.
Похожим образом обратился к команде Артем Дзюба в 2018 году перед серией пенальти в 1/4 финала ЧМ-2018 Россия — Хорватия. Основное и дополнительное время завершились вничью — 2:2. В серии точнее были хорваты (4:3).
Футбол. Чемпионат мира. ЧМ-2018. 7 июля 2018 года. Сочи. Четвертьфинал. Россия — Хорватия. Речь Артема Дзюбы. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
«Парни! Парни! Я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь этим моментом! Он идет заранее. Не спешите. Просто ударьте по центру. Давайте!» — сказал тогда Дзюба.
Пламенная речь Дзюбы перед серией пенальти: «Парни, я горжусь вами, я люблю вас»
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