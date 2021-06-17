Караваев поблагодарил болельщиков сборной России за атмосферу на стадионе
01:32
Защитник сборной России Вячеслав Караваев после победы над Финляндией (1:0) выразил благодарность болельщикам. Игра состоялась в Санкт-Петербурге.
«+3 дома. Спасибо за атмосферу! Теперь Дания», — написал Караваев в Instagram.
Защитник вышел на замену вместо получившего травму Марио Фернандеса. Единственный мяч забил Алексей Миранчук. Следующий матч команда Станислава Черчесова сыграет в Копенгагене против сборной Дании 21 июня.
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 3954Все опросы
Россия выйдет в плей-офф Евро-2020?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю