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Караваев поблагодарил болельщиков сборной России за атмосферу на стадионе

01:32
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Защитник сборной России Вячеслав Караваев после победы над Финляндией (1:0) выразил благодарность болельщикам. Игра состоялась в Санкт-Петербурге.

 

«+3 дома. Спасибо за атмосферу! Теперь Дания», — написал Караваев в Instagram.

Защитник вышел на замену вместо получившего травму Марио Фернандеса. Единственный мяч забил Алексей Миранчук. Следующий матч команда Станислава Черчесова сыграет в Копенгагене против сборной Дании 21 июня.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQMnukZAbtB/

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