Караваев поблагодарил болельщиков сборной России за атмосферу на стадионе

Защитник сборной России Вячеслав Караваев после победы над Финляндией (1:0) выразил благодарность болельщикам. Игра состоялась в Санкт-Петербурге.

«+3 дома. Спасибо за атмосферу! Теперь Дания», — написал Караваев в Instagram.

Защитник вышел на замену вместо получившего травму Марио Фернандеса. Единственный мяч забил Алексей Миранчук. Следующий матч команда Станислава Черчесова сыграет в Копенгагене против сборной Дании 21 июня.