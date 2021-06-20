Соуза о Левандовски: «Если у вас есть один из лучших игроков в мире, он окажет огромное влияние на команду»

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза подвел итоги матча 2-го тура Евро-2020 против Испании (1:1).

«До перерыва нам не хватало веры в то, что мы сможем добиться успеха, но в первом тайме у нас было два хороших момента для взятия ворот. Во втором тайме мы прибавили. Наши полузащитники играли смело. Были шансы на большее количество голов. Во втором тайме я призвал игроков быть смелее. Мы видели на поле нескольких лидеров — больше всего Роберта Левандовски. Он боролся на всем поле, выигрывал, пасовал, много бегал и был задействован почти в каждом движении. Его энергию разделяли все. Если у вас есть один из лучших в мире, кто может так работать, это окажет огромное влияние на команду. Камиль Глик действовал так же в защите», — приводит слова Соузы официальный сайт УЕФА.

Испания набрала два очка и занимает 3-е в группе Е. У Польши одно очко и 4-я позиция.

В заключительном туре группового этапа 23 июня Испания сыграет со Словакией, а Польша — с Швецией.