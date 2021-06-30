Беседин пропустит полгода из-за множественных повреждений связок колена

Нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Беседин пропустит около полугода из-за травмы колена, сообщает официальный сайт динамовцев.

По итогам МРТ у 25-летнего форварда выявлены частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. По оценкам врачей «Динамо», срок восстановления футболиста составит около шести месяцев.

На 98-й минуте матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина (1:2 доп.вр.) защитник шведов Маркус Даниэльссон в подкате ударил Беседина прямой ногой в колено, после чего получил красную карточку. Форвард украинцев не смог продолжить участие в матче и покидал поле при помощи врачей.

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии. Матч состоится 3 июля, начало — в 22.00 (мск).