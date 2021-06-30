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Путин ответил на вопрос о провальном выступении сборных России по футболу и хоккею

15:20
Владимир Путин. Фото AFP Владимир Путин. Фото AFP
Владимир Путин. Фото AFP
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Президент РФ Владимир Путин высказался о неудачном выступлении сборных России по футболу и хоккею на международных соревнованиях в 2021 году.

«Спорт есть спорт. В спорте есть и триумфы, и поражения, и неудачи, но то, что и сборная по хоккею не отличилась, и сборная по футболу — это факт, который не может остаться незамеченным. Здесь не буду вдаваться в подробности, я хоть и являюсь мастером спорта по самбо и дзюдо, но ни в хоккее, ни в футболе себя специалистом не считаю. У нас есть специалисты, нужно довериться им.

В таких случаях, как и везде, нужно подумать на тему о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу в сборных, и вместе с ними подумать, что нужно изменить сейчас — имею в виду кадровую составляющую, как в футболе, так и в хоккее. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, рассчитывая на лучшее. А потенциал у нас, безусловно, очень хороший», — сказал Путин во время прямой линии.

Сборная России по футболу заняла последнее, 4-е место в группе B на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Сборная России по хоккею вылетела в четвертьфинале чемпионата мира, уступив Канаде (1:2 ОТ).

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Иван Торопцев все материалы автора

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