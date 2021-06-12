Ломбертс — о матче с Россией: «В Бельгии говорят только о Дзюбе»
Экс-защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс оценил шансы сборной России на успех на чемпионате Европы
— Жан-Мари Пфафф недавно сказал, что никто в Бельгии не боится игроков сборной России. Это так? — вопрос Ломбертсу.
— Это так, действительно. В Бельгии почти не знают футболистов из России, говорят только о Дзюбе — знают его по «Зениту», по прошлому чемпионату мира, по матчам отборочного турнира. Он хороший игрок, сильный, крепкий, много забивает.
— Знаете, что ему остался один гол до первого места в списке лучших бомбардиров в истории сборной России?
— Да? Не знал. Но если кто и забьет Бельгии, то это будет Дзюба. России предстоит много защищаться, но на контратаке или со стандарта Дзюба может забить.
— Ваша ставка. Какой будет счет?
— Бельгия выиграет 3:1. У России забьет Дзюба.
Матч первого тура группового турнира Евро-2020 Бельгия — Россия состоится сегодня, 12 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).
(Гоша Чернов)
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