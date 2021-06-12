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Ломбертс — о матче с Россией: «В Бельгии говорят только о Дзюбе»

11:20
Артем Дзюба. Фото Reuters
Артем Дзюба. Фото Reuters
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Экс-защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс оценил шансы сборной России на успех на чемпионате Европы

5&nbsp;июня. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Болгария&nbsp;&mdash; 1:0. Футболисты российской сборной.«Если Россия раскроется против Бельгии, то получит 0:5». Интервью лучшего вратаря в истории «Красных дьяволов» Жан-Мари Пфаффа

— Жан-Мари Пфафф недавно сказал, что никто в Бельгии не боится игроков сборной России. Это так? — вопрос Ломбертсу.

— Это так, действительно. В Бельгии почти не знают футболистов из России, говорят только о Дзюбе — знают его по «Зениту», по прошлому чемпионату мира, по матчам отборочного турнира. Он хороший игрок, сильный, крепкий, много забивает.

— Знаете, что ему остался один гол до первого места в списке лучших бомбардиров в истории сборной России?

— Да? Не знал. Но если кто и забьет Бельгии, то это будет Дзюба. России предстоит много защищаться, но на контратаке или со стандарта Дзюба может забить.

— Ваша ставка. Какой будет счет?

— Бельгия выиграет 3:1. У России забьет Дзюба.

Матч первого тура группового турнира Евро-2020 Бельгия — Россия состоится сегодня, 12 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).

(Гоша Чернов)

Полностью интервью Ломбертса можно прочитать здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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