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Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020

2 июля 2021, 23:56
Лоренцо Инсинье. Фото AFP
Лоренцо Инсинье. Фото AFP
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Сборная Италии победила команду Бельгии (2:1) в матче 1/4 финала Евро-2020. Игра проходила в Мюнхене (Германия).

На 31-й минуте счет в матче открыл Николо Барелла. Лоренцо Инсинье на 44-й минуте удвоил перевес «скуадры адзурры». Ромелу Лукаку в компенсированное к первому тайму время отыграл один мяч.

В 1/2 финала Италия сыграет со сборной Испании. Матч состоится 6 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.

Евро-2020

1/2 финала

Бельгия — Италия — 1:2 (1:2)

Голы: Барелла (Верратти), 31 (0:1). Инсинье, 44 (0:2). Лукаку, 45+2 — с пенальти (1:2).

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Вермален, Алдервейрелд, Менье (Шадли, 69. Прат, 73), Витсель, Тилеманс (Мертенс, 69), Доку, Де Брейне, Азар, Лукаку.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Спинаццола (Эмерсон, 79), Барелла, Жоржиньо, Верратти (Кристанте, 74), Кьеза (Толой, 90+1), Иммобиле (Белотти, 74), Инсинье (Берарди, 79).

Предупреждения: Верратти, 20. Тилеманс, 21. Берарди, 90.

2 июля. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Бельгия — Италия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия
Дания

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина
Англия

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 1
Италия 2
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68

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Евгений Петров все материалы автора

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