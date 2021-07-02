Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020
Сборная Италии победила команду Бельгии (2:1) в матче 1/4 финала Евро-2020. Игра проходила в Мюнхене (Германия).
На 31-й минуте счет в матче открыл Николо Барелла. Лоренцо Инсинье на 44-й минуте удвоил перевес «скуадры адзурры». Ромелу Лукаку в компенсированное к первому тайму время отыграл один мяч.
В 1/2 финала Италия сыграет со сборной Испании. Матч состоится 6 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.
Евро-2020
1/2 финала
Бельгия — Италия — 1:2 (1:2)
Голы: Барелла (Верратти), 31 (0:1). Инсинье, 44 (0:2). Лукаку, 45+2 — с пенальти (1:2).
Бельгия: Куртуа, Вертонген, Вермален, Алдервейрелд, Менье (Шадли, 69. Прат, 73), Витсель, Тилеманс (Мертенс, 69), Доку, Де Брейне, Азар, Лукаку.
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Спинаццола (Эмерсон, 79), Барелла, Жоржиньо, Верратти (Кристанте, 74), Кьеза (Толой, 90+1), Иммобиле (Белотти, 74), Инсинье (Берарди, 79).
Предупреждения: Верратти, 20. Тилеманс, 21. Берарди, 90.
2 июля. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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