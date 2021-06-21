Бастони отметил, что Италия доказала способность побеждать даже при большой ротации
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Защитник сборной Италии Алессандро Бастони поделился впечатлениями после матча Евро-2020 против сборной Уэльса (1:0).
«Мы показали, что даже при значительном изменении состава остаемся отличной командой и можем выдать хороший результат, - цитирует Бастони официальный сайт УЕФА 20 июня. - Всегда жду своего шанса и стараюсь использовать каждую возможность, перенимая секреты у более опытных игроков. Это мечта, и теперь надеемся пройти как можно дальше».
Единственный мяч в этой игре забил Маттео Пессина.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024468--italy-vs-wales/
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