Бастони отметил, что Италия доказала способность побеждать даже при большой ротации

Защитник сборной Италии Алессандро Бастони поделился впечатлениями после матча Евро-2020 против сборной Уэльса (1:0).

«Мы показали, что даже при значительном изменении состава остаемся отличной командой и можем выдать хороший результат, - цитирует Бастони официальный сайт УЕФА 20 июня. - Всегда жду своего шанса и стараюсь использовать каждую возможность, перенимая секреты у более опытных игроков. Это мечта, и теперь надеемся пройти как можно дальше».

Единственный мяч в этой игре забил Маттео Пессина.