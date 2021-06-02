Актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал окончательный состав национальной команды на Евро-2020.

«Гильерме Черчесов никогда не возьмет! Никогда! Ошибка это или нет — увидим на поле. Но я считаю Гильерме лучшим вратарем в России. Но не я руковожу сборной... Но Черчесов считает, что Гильерме не лучший. Станислав Саламович не терпит никакой критики в свой адрес. Это его позиция. Ему нужны люди, которые доверяют ему», — сказал Баринов «СЭ»

Из расширенного состава из 30 игроков в список не попали четверо — вратарь Андрей Лунев («Зенит»), защитники Роман Евгеньев («Динамо») и Илья Самошников («Рубин»), а также полузащитник Арсен Захарян («Динамо»).