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Баринов — о составе сборной: «Гильерме Черчесов никогда не возьмет! Саламович не терпит критики в свой адрес»

11:35
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Актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал окончательный состав национальной команды на Евро-2020.

«Гильерме Черчесов никогда не возьмет! Никогда! Ошибка это или нет — увидим на поле. Но я считаю Гильерме лучшим вратарем в России. Но не я руковожу сборной... Но Черчесов считает, что Гильерме не лучший. Станислав Саламович не терпит никакой критики в свой адрес. Это его позиция. Ему нужны люди, которые доверяют ему», — сказал Баринов «СЭ»

Из расширенного состава из 30 игроков в список не попали четверо — вратарь Андрей Лунев («Зенит»), защитники Роман Евгеньев («Динамо») и Илья Самошников («Рубин»), а также полузащитник Арсен Захарян («Динамо»).

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