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Баринов — о матче с Болгарией: «Это даст импульс сборной России перед ЕВРО-2020»

5 июня 2021, 22:20
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Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов подвел итоги товарищеского матча против Болгарии (1:0).

«Позиция на поле? Ничего удивительного. Я играл центрального защитника при Семине в чемпионский год «Локомотива». Надеюсь, что это принесет хороший результат и на ЕВРО.

Замена? Была борьба вверху. Я сыграл головой и получил локтем в лицевую кость и в нос. Пошла кровь. Хотел продолжить встречу. Но врачи сказали: «Если будет еще одно такое столкновение, можно пролететь мимо ЕВРО».

Болгария? Хороший неуступчивый соперник. Мы разбирали их игры и были готовы. Ребята молодцы — дожали и победили. Это даст импульс перед ЕВРО.

Мы готовы физически. Поработаем над тактикой и с полными силами подойдем к старту ЕВРО", — цитирует Баринова пресс-служба сборной России в Telegram.

Россия на Евро-2020 сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Болгары в финальную часть чемпионата Европы не пробились.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/759

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