Александр Соболев рассказал, почему он бил пенальти в матче с Болгарией

Форвард сборной России Александр Соболев поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Болгарии (1:0). Он стал автором единственного мяча, реализовав пенальти на 84-й минуте.

«Всегда тяжелые матчи бывают, но соперник так играл, не давал много пространства, — сказал Соболев в интервью каналу сборной России на Youtube 5 июня. — Мы тоже провели не самую лучшую игру, но хорошо, что забили и выиграли. Соперник хороший, они неплохо играли и оборонялись тоже хорошо. И в контратаке выбегали неплохо. Достойный соперник.

Сейчас нагрузки снизили, все подходят к оптимальной форме. Думаю, что в оставшиеся дни перед Бельгией мы очень хорошо поработаем и будем готовы к матчу на 200 процентов. Почему я бил пенальти? Вообще пенальти бьет Дзюба, но так как он был заменен, я сразу взял мяч и решил пробить. Пенальти — это чистая психология. Если ты полностью уверен, что забьешь, то ты подходишь и бьешь. Если есть чуть-чуть какие-то сомнения, то не стоит бить».

На Евро-2020 Россия сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии.