Англия стала самой нерезультативной командой в истории, которая выиграла группу на Евро

Футболисты сборной Англии обыграли команду Чехии в матче группового этапа чемпионата Европы. Встреча заключительного третьего тура группы D, прошедшая во вторник в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан.

Команда Гарета Саутгейта забила всего два гола на групповом этапе (первый — Хорватии на старте турнира). Англичане стали самой нерезультативной командой в истории, выигравшей свою группу на Евро.

Кроме того, сборная Англии возглавила свою группу на Евро всего в третий раз. Ранее такое случалось в 1996 и 2012 годах.