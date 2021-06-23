Англия стала самой нерезультативной командой в истории, которая выиграла группу на Евро
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Футболисты сборной Англии обыграли команду Чехии в матче группового этапа чемпионата Европы. Встреча заключительного третьего тура группы D, прошедшая во вторник в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан.
Команда Гарета Саутгейта забила всего два гола на групповом этапе (первый — Хорватии на старте турнира). Англичане стали самой нерезультативной командой в истории, выигравшей свою группу на Евро.
Кроме того, сборная Англии возглавила свою группу на Евро всего в третий раз. Ранее такое случалось в 1996 и 2012 годах.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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