Экс-тренер молодежной сборной России Николай Писарев поделился ожиданиями с «СЭ» от полуфинального матча чемпионата Европы-2020 между сборными Англии и Дании.

«Англичане наконец-то претендуют на титул. Они 66 лет не были в финале, им все время чего-то не хватало. Англия начала играть в футбол от обороны, который не нравится всему футбольному миру. Саутгейт решил закрыть глаза на критику. У них на поле обороняются все 11 человек, поэтому они и не пропускали еще на этом чемпионате. Их критикуют за прагматичный футбол, но, если они выиграют Евро, все сразу же забудут игру. Болельщикам важен результат, которого очень давно не было. На Евро-2020 для сборной Англии сошлись все звезды. Они могут провести шесть из семи матчей у себя дома, в Лондоне. При своих болельщиках играть гораздо легче. Я считаю, что Англия заслужила свой финал. Думаю, что англичане обыграют Данию», — сказал Писарев «СЭ».

Матч Англия — Дания состоится 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22:00 по московскому времени.