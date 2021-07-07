Полузащитник сборной Италии Жоржиньо похвалил Испанию за игру в полуфинале Евро-2020.

«Нам было непросто. Испания — великолепная команда, которая заставила нас много бегать. Мы знали, что придется тяжело на поле, но до конца верили и, на мой взгляд, заслужили победу. Италия никогда не сдается, мы всегда верим в себя. У нас невероятная команда, которая заслуживает всего самого наилучшего, потому что мы вместе боремся, играем, смеемся. Иногда, как и в любой семье, у нас бывают ссоры, но в конце концов мы всегда вместе», — приводит Football Italia слова Жоржиньо.

Сборная Италии обыграла Испанию в полуфинале Евро-2020 — 1:1 (4:2 — по пенальти). В финале, который состоится 11 июля, итальянцы встретятся с победителем встречи Англия — Дания.