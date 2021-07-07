Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Жоржиньо похвалил Испанию за игру в полуфинале Евро-2020

08:29
Теги:

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо похвалил Испанию за игру в полуфинале Евро-2020.

«Нам было непросто. Испания — великолепная команда, которая заставила нас много бегать. Мы знали, что придется тяжело на поле, но до конца верили и, на мой взгляд, заслужили победу. Италия никогда не сдается, мы всегда верим в себя. У нас невероятная команда, которая заслуживает всего самого наилучшего, потому что мы вместе боремся, играем, смеемся. Иногда, как и в любой семье, у нас бывают ссоры, но в конце концов мы всегда вместе», — приводит Football Italia слова Жоржиньо.

Сборная Италии обыграла Испанию в полуфинале Евро-2020 — 1:1 (4:2 — по пенальти). В финале, который состоится 11 июля, итальянцы встретятся с победителем встречи Англия — Дания.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/jorginho-i-took-a-deep-breath/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Спасение и трагедия Мораты. Он отвечал хейтерам голами, но так и не справился с давлением
4-летнюю девочку убило током в душевой кабине
Видео: У каких знаков зодиака изменится жизнь на Ивана Купала
МИД Украины поприветствовал принятие ПА ОБСЕ резолюции по стране
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля