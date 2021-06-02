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Гол Сака принес Англии победу над Австрией

2 июня 2021, 23:51
2 июня. Англия — Австрия — 1:0. Фото Twitter
2 июня. Англия — Австрия — 1:0. Фото Twitter
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Сборная Англии победила команду Австрии (1:0) в товарищеском матче.

Единственный мяч на 57-й минуте забил Букайо Сака. Обе команды готовятся к Евро-2020. Англичане сыграют в группе D (Хорватия, Чехия, Шотландия), австрийцы — в группе С (Голландия, Македония, Украина).

Товарищеский матч

Англия — Австрия — 1:0 (0:0)

Гол: Сака, 57.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Коади, Мингс (Годфри, 62), Александр-Арнолд, Грилиш (Уайт, 71), Райс (Уорд-Проуз, 62), Сака, Беллингем, Лингард (Калверт-Льюин, 61), Кейн (Уоткинс, 61).

Австрия: Бахманн, Драгович, Алаба (Шепф, 72), Хинтереггер, Лайнер (Триммель, 81), Фридль, Забитцер, Лаймер (Шауб, 62), Шлагер (Баумгартлингер, 81), Баумгартнер (Гриллич, 62), Калайджич (Грегорич, 71).

Предупреждения: Шлагер, 20. Лайнер, 52. Калверт-Льюин, 66. Хинтереггер, 87. Александр-Арнолд, 88.

Судья: Виссер (Бельгия).

2 июня. Мидлсбро. Стадион «Riverside Stadium».

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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