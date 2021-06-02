Франция в большинстве обыграла Уэльс

Сборная Франции в товарищеском матче победила команду Уэльса (3:0).

После удаления у валлийцев Неко Уильямса на 26-й минуте пенальти не сумел реализовать Карим Бензема — его удар отразил вратарь Дэнни Уорд. Позднее в большинстве французам удалось забить трижды. Отличились Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Усман Дембеле. Для Бензема это был первый матч после возвращения в сборную.

Франция на Евро-2020 сыграет в группе F с командами Германии, Венгрии и Португалии. Валлийцы выступят в группе А (Италия, Турция, Швейцария).

Товарищеский матч

Франция — Уэльс — 3:0 (1:0)

Голы: Мбаппе, 35 (1:0). Гризманн, 48 (2:0). Дембеле, 79 (3:0).

Нереализованный пенальти: Бензема, 27 (вратарь)

Франция: Ллорис, Варан, Эрнандез (Динь, 46), Кимпембе, Павар (Кунде, 46), Погба (Коман, 63), Рабьо, Толиссо (Сиссоко, 64), Бензема, Гризманн (Бен Йеддер, 84), Мбаппе (Дембеле, 73).

Уэльс: Уорд, Гантер, Робертс, Родон, Мефам (Дэйвис, 60), Уильямс, Аллен (Рэмси, 60), Уилсон (Левитт, 60), Джеймс (Брукс, 72), Моррелл (Колвилл, 83), Бэйл (Мур, 59).

Предупреждения: Варан, 76. Мур, 90+2.

Удаление: Уильямс, 26.

Судья: Луиш Годинью (Португалия).

2 июня. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».