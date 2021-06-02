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Германия и Дания сыграли вничью в товарищеском матче

2 июня 2021, 23:48
2 июня. Германия — Дания — 1:1. Фото Twitter
2 июня. Германия — Дания — 1:1. Фото Twitter
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В товарищеском матче сборные Германии и Дании разошлись миром (1:1).

У немцев отличился Флориан Нойхаус, у датчан — Юссуф Поульсен. Сборная Дании — соперник сборной России по Евро-2020, также в группе В сыграют Бельгия и Финляндия. Немцы выступят в группе F со сборными Франции, Венгрии и Португалии.

Товарищеский матч

Германия — Дания — 1:1 (0:0)

Голы: Нойхаус, 48 (1:0). Поульсен, 71 (1:1).

Германия: Нойер, Хуммельс, Гинтер, Зюле, Гозенс (Гюнтер, 79), Клостерманн (Кох, 60), Мюллер, Гнабри (Фолланд, 79), Сане (Хофманн, 86), Киммих, Нойхаус.

Дания: Шмейхель, Кьер (Бойлесен, 80), Вестергор, Мехле, Васс (Кристенсен, 85), Дилэйни, Эриксен, Хейбьерг (Стрюгер Ларсен, 68), Поульсен (Йергенсен, 80), Брэйтуэйт (Дамсгор, 80), Сков Ольсен (Дольберг, 46).

Предупреждение: Сане, 57.

Судья: Вайнбергер (Австрия).

2 июня. Инсбрук. Стадион Тиволи.

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