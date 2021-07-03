Андрей Козлов жестко раскритиковал полуфиналистов Евро: «Судья болел за испанцев»

Известный телеведущий, магистр клуба «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от четвертьфинала Евро-2020 Испания — Швейцария. Недовольство знатока вызвало поведение испанцев и работа судейской бригады.

— В эти два часа, безусловно, было высокомерие испанцев. Очень интересно было наблюдать, как они начинают сходить с ума. Они же вроде все делают! Когда в конце первого тайма испанцы стали тянуть время, я сказал себе: «Ну ничего себе!» То вратарь неспешно мяч выбьет, то еще что-то. Конечно, не как наши с Данией — с пятой минуты вышли тянуть время, это сдуреть можно. А потом оказалось — мы бьем, а он все отбивает. А что вообще происходит? Мы с какими муравьями вообще тут играем? Мы же тут высочайшие, инопланетяне!

Это было бы слишком, если бы закончилось хеппи-эндом. По законам драматургии так не должно было случиться. Но все равно такие эмоции не получишь нигде, даже если стадион заполнен наполовину из-за ковидных правил. На стадионе можно увидеть детали игры. И мне показалось, что судья немножко болел за испанцев. Когда ты видишь весь спектакль, понятно, кто за кого. Но победа Швейцарии уже была бы фальшью.

Испания в Санкт-Петербурге победила Швейцарию — 1:1, по пен. 3:1. С 77-й минуты швейцарцы играли в меньшинстве после спорной красной карточки Ремо Фройлера.